№1 КОНСАЛТИНГОВОЕ АГЕНТСТВО В СФЕРЕ ФИНАНСОВ

Публичная оферта об оказании услуг по проекту «Финансовая Трансформация»

г. Москва

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:

Настоящая оферта (далее - оферта) адресована физическим лицам и является официальным публичным предложением ООО "ЛЕМОН ГРУПП" (общество с ограниченной ответственностью) (далее - Исполнитель) заключить договор по проекту Финансовая Трансформация (составления личного финансового плана) с оплатой по средствам электронных денежных средств, в соответствии с п. 2 ст. 437 ГК РФ.

Договор об осуществлении услуг считается заключенным и приобретает силу с момента совершения физическим лицом действий, предусмотренных офертой и означающих безоговорочное принятие физическим лицом всех условий оферты без каких-либо изъятий или ограничений, на условиях присоединения.

Акцептировав (приняв) настоящую оферту, являющуюся официальным предложением заключения договора, содержащим все существенные условия оказания платных услуг, Заказчик заключает Договор-оферту с Исполнителем на этих условиях.

Акцептом Договора-оферты является запись (регистрация) Заказчика на выбранную Заказчиком программу и оплата им определенных услуг по выбранной Проекте в порядке, размере и в сроки, указанные в информации об этой Проекте на официальном сайте Исполнителя по ссылке: https://fintrans.bz/start .

Договор–оферта (далее по тексту – Договор) не требует скрепления печатями и/или подписания Заказчиком и Исполнителем (далее по тексту – Стороны) и сохраняет при этом юридическую силу.

Акцепт Договора является также подтверждением согласия Заказчика на обработку Исполнителем в соответствии с действующим законодательством РФ предоставленных ему Заказчиком персональных данных.





ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОГОВОРЕ

Заказчик – физическое лицо, обратившееся к Исполнителю в соответствии с условиями настоящего Договора.

Исполнитель – юридическое лицо, оказывающее услуги Заказчику по Договору.

1.3. Проект «Финансовая Трансформация» (далее по тексту Проект) – это проект который включает в себя оказание информационные (консультационные) услуг по личным финансам и инвестированию.

Услуги - финансовые услуги в полном объеме (или их отдельные этапы, в соответствии с условиями Договора), по составлению личного финансового плана Заказчика, согласно выбранного Тарифа. Услуги предоставляется Исполнителем онлайн, для чего Заказчику необходимо следовать техническим требованиям, а именно: иметь телефонную связь, интернет, скайп, операционную систему, компьютер, телефон или планшет. Все коммуникации между Сторонами происходят через почту, мессенджеры, скайп или телефонный разговор.

Финансовый инструктор – работник Исполнителя, по сопровождению Заказчика по консультированию в письменном и устном порядке последнего на всех этапах Проекта в рамках тарифного плана.

Тариф – автоматически формируемый документ, определяющий набор Услуг, необходимых Заказчику. Тариф формируется путем определения Заказчиком необходимых услуг на сайте Исполнителя – https://fintrans.bz/start

Акт оказания услуг – соглашение Заказчика и Исполнителя, фиксирующее объем, качество и сроки оказания Услуг по Договору в целом или по одному из его этапов.

Сайт – информационный ресурс Исполнителя, размещенный в сети Интернет по адресу: https://fintrans.bz/start

Принятие условий Договора – действия Заказчика по принятию условий настоящего Договора, путем оплаты электронными средствами платежа. Принятие условий Договора считается состоявшимся при оплате Заказчиком услуг (выбранного тарифа) электронными средствами платежа.

Дата оплаты – прием денежных средств платежным агентом или поступления денежных средств на счет Исполнителя.





ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Исполнитель по заданию Заказчика обязуется выполнить Услуги, а Заказчик принимает и оплачивает оказанные Услуги, в соответствии с условиями настоящего Договора.

2.2. Исполнитель оказывает Услуги в соответствии с Договором и Тарифным планом, выбранным Заказчиком.

2.3. Правила оказания услуг по Договору:

2.3.1. Заказчик выбирает тариф, размещенный на Сайте и согласно данному тарифному плану, оплачивает его стоимость.

2.3.2. В соответствии с Проектом, Заказчику необходимо открыть счет у выбранного брокера.

2.3.3. Исполнитель, после оплаты выбранного тарифного плата Заказчиком, обязуется направить Заказчику по предоставленной последним электронной почте, необходимые файлы для работы, после чего Исполнителю в течение 7 (Семи) дней необходимо заполнить отправленные Исполнителем файлы.

2.3.4. После соблюдения Заказчиком условий, предусмотренных п.2.3.1, 2.3.2 Исполнитель приступает к оказанию услуги, а именно созданию «Личного финансового плана» в соответствии с выбранным Заказчиком Тарифом.

2.3.5. Исполнитель обязуется сопровождать Заказчика на каждом этапе Проекта, путем консультирования, количество консультаций зависит от оплаченного Заказчиком тарифа.

2.3.6. Заказчик обязуется выполнять все условия предусмотренной Проектом, а также предоставлять всю необходимую информацию, в том числе заполняя в предусмотренный срок файлы. Исполнитель в свою очередь гарантирует сохранность и конфиденциальность предоставленных Заказчиком данных.

2.3.7. Согласно оплаченному Заказчиком Тарифу, Исполнитель предоставляет услугу в рамках 1 месяца. В случае если Заказчик в указанный срок не предоставил необходимую информацию, не выполнил предусмотренные Проектом задания или каким бы то ни было образом препятствовал исполнению услуги договор аннулируется, при этом оплата возврату не подлежит.

2.3.8. Заказчик обязуется быть на связи с Исполнителем в период с 10.00 до 19.00 рабочего дня. В случае если Заказчик не выходит на контакт с Исполнителем, финансовый инструктор делает попытки связаться с клиентом, но не более 3-х раз в течение 5 (пяти) рабочих дней.

2.3.9. В случае непредставления Исполнителем Заказчику услуги по настоящему Договору в срок, предусмотренный п.2.3.7. по вине Исполнителя, оплаченная Заказчиком сумма подлежит возврату Исполнителем в течение 30 (тридцати) календарных дней, далее по тексту Гарантия возврата оплаты, которую Заказчик имеет право требовать.

2.3.10. Гарантия возврата оплаченных средств на не выполненные Исполнителем услуги распространяется в рамках 3-х недель с момента таковой оплаты, при условии непредставления услуги Исполнителем по пунктам указанным в выбранном Заказчиком согласно Тарифа Проекта.

2.3.11. Начало гарантийного периода наступает в момент заполнения и отправки Заказчиком Исполнителю необходимого файла, а также предоставления всей необходимой информации финансовому инструктору и открытия счета у брокера. В случае невыполнения данных условий гарантия аннулируется. Также необходимым условием для распространения действия гарантии, является условие быть на связи с финансовым инструктором и действовать согласно тарифу Проекта Финансовая Трансформация.

2.3.12. Стороны согласны и принимают то обстоятельство, что Исполнитель действует в качестве консультанта и дает рекомендации, при этом Заказчик самостоятельно принимает решение действовать рекомендациям Исполнителя или нет.

2.3.13. Заказчик предупрежден Исполнителем о всех финансовых и инвестиционных рисках и несет самостоятельно 100% ответственность за свои действия.

2.3.14. Исполнитель не несет ответственности перед Заказчиком, в случае если Заказчик совершает сделки с сторонними компаниями.

2.3.15. Заказчик принимает на себя все риски касательно инвестиций и совершения любых сделок на финансовых рынках.

2.3.16. Исполнитель несет ответственность за исполнение услуг согласно выбранному Заказчиком тарифу, в рамках описанных в нем услуг. Исполнитель предоставляет необходимые материалы и информацию в устном и письменном виде.

2.3.17. Исполнитель не несет ответственность за невозможность или некачественное оказание услуги в связи с отсутствием у Исполнителя необходимого программного обеспечения, технических проблем с Интернетом, с мобильным оператором, а также отсутствия у Заказчика капитала для создания инвестиционного портфеля и.т.п.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Обязанности Заказчика:

3.1.1. Строго соблюдать условия настоящего Договора в соответствии с Правилами оказания услуг по Договору.

3.1.2. Предоставлять Исполнителю запрашиваемые им материалы и информацию;

3.1.3. Оплачивать Услуги Исполнителя в порядке, предусмотренном Договором.

3.1.4. Заказчик вправе :

3.2.1. Требовать надлежащего оказания услуг Исполнителем в соответствии с выбранной Проектом.

3.3. Обязанности Исполнителя:

3.3.1. Строго соблюдать условия настоящего Договора в соответствии с Правилами оказания услуг по Договору.

3.4. Исполнитель вправе:

3.4.1. Отказаться от исполнения Договора при несоблюдении Заказчиком условий настоящего Договора, без возмещения Заказчику каких бы то ни было штрафов и/или убытков.

4. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

4.1. Размер оплаты Услуг указан на официальном сайте Исполнителя по ссылке: https://fintrans.bz/start в соответствии с выбранным Заказчиком Тарифом.

4.3.1. Заказчик оплачивает участие в Проекте электронным способом через платежный сервис "Яндекс.Касса", безналичным платежом или иным согласованным сторонами способом, не противоречащим действующему законодательству РФ.

4.3.2. Оплата услуг возможна в виде оплаты в полном объеме, а также рассрочки.

4.3.3. В случае выбора Заказчиком рассрочки по оплате Проекта, платеж может быть разделен на две части, при этом срок полной оплаты должен составлять не более 1 месяца. Обязанность оказания услуг Исполнителем возникает после оплаты первой части Проекта по выбранному Тарифу. В случае не поступления второй части оплаты за услуги, Исполнитель приостанавливает оказание услуг или пересматривает условия предоставления услуг, о чем сообщает Заказчику по электронной почте.

При рассрочке оплаты, предусмотренная п.2.3.9. гарантия не действует.

4.3.4. После оказания услуг Исполнитель в течение 7 (семи) рабочих дней предоставляет по указанной Заказчиком электронной почте односторонний Акт сдачи-приемки оказанных услуг (далее – Акт). Стороны установили, что Услуги считаются оказанными Исполнителем надлежащим образом и принятыми Заказчиком в указанном в Акте объеме, если в течение 15 (пятнадцати) дней с даты Акта Исполнитель не получил от Заказчика мотивированных письменных возражений. По истечении срока, указанного выше, претензии относительно недостатков услуг, в том числе по количеству (объему), стоимости и качеству не принимаются.





5. УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

5.1. Исполнитель приступает к оказанию Услуг на следующий день после Даты оплаты.

5.2. Оказание Услуг осуществляется поэтапно в соответствии с выбранной Заказчиком Проектом.

5.3. Окончательная приемка Заказчиком оказанных Услуг по Договору осуществляется в соответствии с п.4.3.4. настоящего Договора.





6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1. Договор вступает в силу с момента оплаты Исполнителем Договора и действует 1 (Один) месяц.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим Договором и законодательством РФ.

7.2. Стороны освобождаются от ответственности в случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из Сторон не отвечает (форс-мажор). Сторона, которая не может исполнить своего обязательства, должна известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору в течение 10 (десяти) календарных дней с момента возникновения этих обстоятельств. Дальнейшая судьба Договора в таких случаях должна быть определена соглашением Сторон.





8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.

8.2. Стороны пришли к соглашению, что в случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в соответствующем суде судебной системы РФ по месту нахождения Исполнителя (договорная подсудность).

8.3. По вопросам, не урегулированным Договором, подлежат применению законы и иные правовые акты Российской Федерации, в том числе соответствующие правовые акты, принятые субъектами Российской Федерации и органами местного самоуправления.





9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Стороны не вправе передавать свои права и обязательства по Договору третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны.

9.2. Ссылки на слово или термин в Договоре в единственном числе включают в себя ссылки на это слово или термин во множественном числе. Ссылки на слово или термин во множественном числе включают в себя ссылки на это слово или термин в единственном числе. Данное правило применимо, если из текста Договора не вытекает иное.

9.3. Стороны соглашаются, что за исключением сведений, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации не могут составлять тайну лица (коммерческую тайну), содержание Договора, а также все документы и информация, переданная Сторонами друг другу в связи с Договором, считаются конфиденциальными и относятся к тайне (коммерческой тайне) Сторон, которая не подлежит разглашению без письменного согласия другой Стороны.

9.4. Для целей удобства в Договоре под Сторонами также понимаются их уполномоченные лица, а также их возможные правопреемники.

10. Адрес и реквизиты Исполнителя:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ЛЕМОН ГРУПП»

ОГРН 1167746197398

ИНН 7719439209

КПП 771901001

Юридический адрес: 107023, г. Москва, ул. Семёновская М., д.28/14, эт.1, пом.1

р/с 40702810200000015674

к/с 30101810200000000700

БИК 044525700

в АО "Райффайзенбанк"





Политика в отношении обработки персональных данных





1. Общие положения

Настоящая политика обработки персональных данных составлена в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006. №152-ФЗ «О персональных данных» и определяет порядок обработки персональных данных и меры по обеспечению безопасности персональных данных ООО "ЛЕМОН ГРУПП" (далее – Исполнитель).

Исполнитель ставит своей важнейшей целью и условием осуществления своей деятельности соблюдение прав и свобод человека и гражданина при обработке его персональных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну.

Настоящая политика Исполнителя в отношении обработки персональных данных (далее – Политика) применяется ко всей информации, которую Исполнитель может получить о посетителях веб-сайта https://fintrans.bz/start.





2. Основные понятия, используемые в Политике

Автоматизированная обработка персональных данных – обработка персональных данных с помощью средств вычислительной техники;

Блокирование персональных данных – временное прекращение обработки персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения персональных данных);

Веб-сайт – совокупность графических и информационных материалов, а также программ для ЭВМ и баз данных, обеспечивающих их доступность в сети интернет по сетевому адресу https://fintrans.bz/start;

Информационная система персональных данных — совокупность содержащихся в базах данных персональных данных, и обеспечивающих их обработку информационных технологий и технических средств;

Исполнитель – государственный орган, муниципальный орган, юридическое или физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами организующие и (или) осуществляющие обработку персональных данных, а также определяющие цели обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными;

Обезличивание персональных данных — действия, в результате которых невозможно определить без использования дополнительной информации принадлежность персональных данных конкретному Пользователю или иному субъекту персональных данных;

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Исполнитель обеспечивает сохранность персональных данных и принимает все возможные меры, исключающие доступ к персональным данным неуполномоченных лиц.

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Трансграничная передача персональных данных на территории иностранных государств, не отвечающих вышеуказанным требованиям, может осуществляться только в случае наличия согласия в письменной форме субъекта персональных данных на трансграничную передачу его персональных данных и/или исполнения договора, стороной которого является субъект персональных данных.





8. Заключительные положения

Пользователь может получить любые разъяснения по интересующим вопросам, касающимся обработки его персональных данных, обратившись к Исполнителю с помощью электронной почты radmila@fintrans.bz.

В данном документе будут отражены любые изменения политики обработки персональных данных Исполнителем. Политика действует бессрочно до замены ее новой версией.

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