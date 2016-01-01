№1 КОНСАЛТИНГОВОЕ АГЕНТСТВО В СФЕРЕ ФИНАНСОВ

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5 чит-кодов инвестирования
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5 ЧИТ-КОДОВ ИНВЕСТИРОВАНИЯ
Политика конфиденциальности
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Тест по определению текущего уровня
Бонусы после теста:
Найдите свой финансовый слой
Для выявления ключевых рычагов роста
Финансовый слой *
Отметьте финансовые цели
Которые привели вас в Финансовую Трансформацию
Финансовая цель *
Укажите финансовый потолок
Доход который не можете увеличить
Потолок дохода *
Определите цикл жизни
Стратегия по индивидуальному риск-профилю
Цикл жизни *
Выберите текущие источники
Покрывающие ваши расходы и накопления
Источники дохода *
Результаты готовы, остался последний шаг
Заполните форму и получите ваш чек-лист к пассивному доходу
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Ваши бонусы:
КОРОТКО О НАС
Уже 11 лет создаем инвестиционные
портфели по мировым стандартам
О НАШЕЙ РАБОТЕ
Основали новейшую модель инвестиций,
оптимально сочетаем инструменты
О ПОДДЕРЖКЕ
Предоставляем сопровождение, берем все
организационные вопросы на себя
НАША ЦЕЛЬ
Занятие лидирующей позиции
в сегменте по доле рынка
НАША МИССИЯ
Повышение финансовой грамотности
в России и странах СНГ
О ТЕХНОЛОГИЯХ
Работаем с крупнейшими российскими
и мировыми компаниями
Финансовый методолог
Радмила Кожарова
Основатель проекта и действующий инвестор
Образование:
НИЭПП - получила диплом психолога педагога, СПбГУ - получила диплом финансиста.
Опыт и результаты:
4 года управления инвестиционным отделом ГК Мечел; З года управления брокерской компанией; Эксперт в области инвестиций в имущество банкротов.
Наш ценный конечный продукт
НА ПРИМЕРЕ РЕАЛЬНЫХ КЕЙСОВ
Тарифные планы
ДИАГНОСТИКА
2990
Рублей
ПОШАГОВЫЙ ПЛАН
Персональный пошаговый план по увеличению капитала
Подробнее
Выявление финансового слоя и рычагов для быстрого роста
Определение риск-профиля по финансовому циклу жизни
Выбор подходящих инструментов для наращивания и инвестиций
Определение ключевых шагов и срока достижения цели
Полная таблица с расчетом доходности всех инструментов
Чек-лист к пассивному доходу
РЕГИСТРАЦИЯ ПЛАТЕЖА
КОНЦЕПЦИЯ
9990
рублей
ДО 25% ГОДОВЫХ
Все для самостоятельного наращивания капитала и пассивного дохода
Подробнее
Консультация финансового советника с опытом более 8 лет
Поддержка инструктора по личным финансам на весь срок сотрудничества
Диагностика текущего финансового состояния
Установка досягаемой финансовой цели
Определение риск-профиля и пропорций для стратегии
Разработка стратегии и пошагового плана со сроками
Персональный подбор топовых компаний для покупки активов
Помощь в открытии счетов и приобретении активов
РЕГИСТРАЦИЯ ПЛАТЕЖА
ТРАНСФОРМАЦИЯ
48990
рублей
ДО 35% ГОДОВЫХ
Создание пассивного дохода за 3 недели под ключ с гарантией по договору
Подробнее
Личная консультация Радмилы Кожаровой (60 минут)
Сопровождение личного финансового советника на весь срок сотрудничества
Диагностика текущего финансового состояния
Установка досягаемой финансовой цели
Определение риск-профиля и пропорций для стратегии
Разработка стратегии и пошагового плана со сроками
Персональный подбор топовых компаний для покупки активов
Помощь в открытии счетов и приобретении активов
Квартальные оптимизации инвестиционного портфеля
Закрытый WhatsApp чат Финансовой Трансформации
РЕГИСТРАЦИЯ ПЛАТЕЖА
ИНТЕГРАЦИЯ
200000
рублей
ДО 40% ГОДОВЫХ
Индивидуальная работа методологов и команды над инвестиционным портфелем
Подробнее
Прямая линия с Радмилой Кожаровой (Skype/WhatsApp)
Сопровождение методолога проекта на весь срок сотрудничества
Диагностика текущего финансового состояния
Установка досягаемой финансовой цели
Определение риск-профиля и пропорций для стратегии
Разработка стратегии и пошагового плана со сроками
Персональный подбор топовых компаний для покупки активов
Помощь в открытии счетов и приобретении активов
Квартальные оптимизации инвестиционного портфеля
Членство в клубе FinTrans
Проработка финансовой психологии
Юридическое сопровождение
Налоговая оптимизация
Закрытый WhatsApp чат Финансовой Трансформации
РЕГИСТРАЦИЯ ПЛАТЕЖА
Этапы сотрудничества
01
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА
С гарантией создагия пассивного дохода за три недели "под ключ".
02
ПЛАН И СТРАТЕГИЯ
По риск-профилю, под цели и сроки клиента подбираем инструменты.
03
СОГЛАСОВАНИЕ
Обсуждение стратегии и плана - определение дальнейших шагов.
04
ОТКРЫТИЕ СЧЕТОВ
Организационные вопросы по регистрации и открытию счетов берем на себя.
05
ПОКУПКА АКТИВОВ
Распределение средств по активам согласно стратегии с поддержкой советника.
06
СОПРОВОЖДЕНИЕ
Оптимизация портфеля, личный финансовый советник с пн. по пт.
Наша команда в цифрах
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАШЕЙ КОМАНДЕ
уже 11 лет
опыта инвестиций
более 1150
обслужено клиентов
2,3 млрд.
общий капитал
570 млн.
общая прибыль
Чем мы отличается от конкурентов?
НОВАЯ МЕТОДИКА
Обеспечиваем инвестору высокий доход при минимальных рисках
ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ
С каждым клиентом ведется персональная работа в удобное ему время
ДАЁМ ГАРАНТИЮ
Гарантируем по договору запуск инвестиционного портфеля за 3 недели
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
Данные наших клиентов защищены и не передаются третим лицам
НИЗКИЕ ЦЕНЫ
Предоставляем высокое качество услуг при стоимости ниже рынка
БЕЗОАПСНОСТЬ
Создаем план и стратегию по риск-профилю клиента
СОЧЕТАЕМ АКТИВЫ
Строим инвестиционные портфели из разных управляющих компаний
СОПРОВОЖДАЕМ
Приводим инвесторов к поставленным целям в указанный срок
Методички для начинающих
10 советов для роста финансов
5 чит-кодов инвестирования
3 секрета Радмилы Кожаровой
Чек-лист к пассивному доходу
6 вопросов против мошенников
Инвестиционные инструменты
СОТРУДНИЧАЕМ С УПРАВЛЯЮЩИМИ КОМПАНИЯМИ ПО ВСЕМ СЕКТОРАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
РОССИЙСКИЕ АКЦИИ
ОБЛИГАЦИИ
IPO и OTC
ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ
РОБОЭДВАЙЗИНГ
ВЕНЧУРНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
АУКЦИОННЫЕ ТОРГИ
ХЕДЖ ФОНДЫ
ЗАРУБЕЖНЫЕ АКЦИИ
Отзывы наших клиентов
ОПЫТНЫЕ ИНВЕСТОРЫ И НОВИЧКИ
ПЛАСКОВСКИЙ С.
ОТЗЫВ СЕРГЕЯ ПЛАСКОВСКОГО
Делюсь своим опытом работы с Радой (Радмилой). Знаю Раду с 2016 как крутого эксперта в торгах по банкротству. Мои друзья заработали кучу денег с помощью этого инструмента благодаря сотрудничеству с Радмилой.
Я же работаю с Радой как инвестор по пассивной стратегии инвестирования с 2017 года. За все время не было повода усомниться в правильности выбора Радмилы. Прежде всего это строго вовремя выполнение своих обязательств передо мной.
И конечно не могу не отметить, что общение с Радмилой это всегда полезно для расширения границ знаний в инвестировании и новых инструментов в целом. Всем рекомендую Радмилу для сотрудничества.
МАРИНА ГЕЛЬМУТ
ОТЗЫВ МАРИНЫ ГЕЛЬМУТ
Здравствуйте, Радмила! Доброго Вам дня и отличного настроения!
Хочу сказать Вам слова Благодарности за вчерашнюю встречу ! Вы пошатали таки мой мозг. И если сказать что мне Понравилось - то это ничего не сказать.
Вчера Вы щедро поделились с нами инструментами, благодаря которым жизнь с ее невероятными возможностями приобретает качественно новый смысл!!!
СПАСИБО ЗА ВАШ ТРУД и ЛЮБОВЬ К СВОЕМУ ДЕЛУ🙏🎉🎉🎉 Это реально зажигает окружающих!!!
ПЁТР ПИВОВАРОВ
ОТЗЫВ ПЕТРА ПИВОВАРОВА
Радмила, спасибо Вам большое за такое интересное, а главное КАЧЕСТВЕННОЕ выступление, а еще за очень интересный и действительно нужный материал, и у Вас все получится, по тому что цель у вас очень правильная и очень сильная, я бы с большим удовольствием присоединился бы к вашей команде, по тому как тоже очень сильно хочу поменять Россию к лучшему, поднять её с колен и заявить всему миру, что мы сильная и свободная СТРАНА и у нас очень много умных и интересных людей=) БОЛЬШОЕ И ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ВАМ СПАСИБО)))
КСЕНИЯ ПАШИНА
ОТЗЫВ КСЕНИИ ПАШИНОЙ
Сотрудничаю с Радмилой в сфере инвестиций уже несколько лет.
Ее отличает продуманный подход и ответственное отношение к финансам. Всегда подробно объясняет все тонкости предстоящего сотрудничества, грамотно распределяет инвестиционный бюджет клиента!
АНДРЕЙ МАРТЫНОВ
ОТЗЫВ АНДРЕЯ МАРТЫНОВА
Спасибо за сегодняшний семинар, было интересно и познавательно!
МАЙЯ МАГАМЕДОВА
ОТЗЫВ МАЙИ МАГАМЕДОВОЙ
Радмила, здравствуйте.
Должна признаться, никого и никогда не было так интересно слушать как Вас! В том смысле, что все темы, озвученные на встрече, лично для меня очень актуальны!
СВЕТЛАНА ЧАПЛИНА
ОТЗЫВ СВЕТЛАНЫ ЧАПЛИНОЙ
Радмила, Вы большая молодец!!!
Большое спасибо за занятия проведённое в БК. Для меня это новая и очень важная и интересная информация. Слушать Вас было одно удовольствие! Ещё раз спасибо!!!
ВАСИЛИЙ ЩУКАРЕВ
ОТЗЫВ ВАСИЛИЯ ЩУКАРЕВА
Доброго дня, Радмила!
Позавчера был на вашем тренинге по инвестициям и должен признаться, что очень впечатлён предоставленной информацией. Очень содержательно!
АННА КОВАЛЕВА
ОТЗЫВ АННЫ КОВАЛЕВОЙ
Обучалась у Радмилы основам и тонкостям инвестиций как таковых. Всегда была интересна эта тема, но казалось, что это доступно только избранным. Все казалось сложным и туманным.
Но Рада быстро развеяла все опасения, четко и полно дала всю информацию, а главное очень понятно, я получила ответы на все вопросы, поняла разницу между различными инструментами, освоила юридические тонкости и узнала многое о психологии инвестирования. Советую этот курс и спикера!
ОЮНА БАЗАРОВА
ОТЗЫВ ОЮНЫ БАЗАРОВОЙ
Добрый день! Я не знаю, ответите вы мне или нет, но все же напишу. В 2015 году я посещала ваше выступление для нас, мне очень сильно захотелось тогда разобраться в этой теме , но муж не одобрил. Да и денег не было, прошло время, я наблюдала за вашей страницей и восхищалась вами. Сегодня, у меня есть 4 месячный сын и 6 летняя дочка и муж, который ушёл к маме.
Я рада. Теперь мне никто палки в колеса вставлять не будет, поэтому решила вам написать. Что нужно, чтобы начать у вас обучаться? Сколько потребуется денег? Будет ли ещё вебинар?😊 спасибо заранее за ответ, жду 🙏
КАРИНА БАХРОНОВА
ОТЗЫВ КАРИНЫ БАХРОНОВОЙ
Рада доброго времени суток!😌😊
Вы нериально крутой спикер, спасибо вам большое за такую информацию, что дали нам вчера!
ЕЛЕНА СЕРЕБРЯКОВА
ОТЗЫВ ЕЛЕНЫ СЕРЕБРЯКОВОЙ
Радмила,спасибо,что приняли мою заявку в друзья!Будем дружить!😊
Хочу поблагодарить Вас за отличное занятие в БК ( поток333),доступное,понятное,заражающее эмоциями! Прямо захотелось бежать и делать!!! Выступление Ваше с удовольствием прослушала еще раз!:))) и было не менее интересно!!!:))))Вы замечательная! И большой Молодец 🏆 🏆 🏆!!!
ИЛЬЯ БАЛЫХ
ОТЗЫВ ИЛЬИ БАЛЫХ
Добрый вечер!) Вчера был на Вашем занятии , то что вы рассказывали это потрясающие вещи! А потрясают они своей очевидностью! Спасибо Вам! Надеюсь в будущем поработать вместе!
СВЕТЛАНА СЫТИНА
ОТЗЫВ СВЕТЛАНЫ СЫТИНОЙ
Хочу поблагодарить Радмилу Кожарову за подаренное вдохновение и новые возможности! В прошлом году мне посчастливилось познакомиться с ней на одном из ее семинаров по финансовой грамотности и инвестициям. Думала что будет скучно, не самая увлекательная тема! Но Радмила приятно удивила.
ИВАНОВ РОСТИСЛАВ
ОТЗЫВ РОСТИСЛАВА ИВАНОВА
Радмила, огромное спасибо за вчерашний семинар! Один из самых полезных на всём курсе. Спасибо, очень круто! Вы расширили моё сознание)))
Остались вопросы?
МЫ С УДОВОЛЬСТВИЕМ ОТВЕТИМ НА НИХ ПО ТЕЛЕФОНУ +7(495)280-11-40
кТО УПРАВЛЯЕТ КАПИТАЛОМ КЛИЕНТА?
Мы сотрудничаем с российскими и зарубежными управляющими компаниями имеющими лицензию
какая у вас миссия?
Финансовая трансформация имеет социальную миссию - постоянно повышать финансовую грамотность россиян. На основе 11 летнего опыта мы сами разрабатываем новые финансовые решения помогающие нашим клиентам быстрее достигать целей.
какая цель у вашего проекта?
Цель Финансовой Трансформации - долгосрочные отношения с клиентами, доверие и репутация превыше всего.
почему я должен доверять советнику?
Советник - это официально сертифицированный участник нашей команды, его мотивация завязана на том чтобы каждый клиент доходил до своих финансовых целей.
Что если у меня не получится?
Мы даем гарантию возврата средств по договору, если вы не наладите пассивный доход за 3 недели.
Я боюсь рассказывать о своих финансах, как быть?
Мы не передаем информацию о клиентах 3 лицам и гарантируем 100% конфиденциальность.
Создайте прототип своего инвест-портфеля за 40 минут по скайпу с финансовым советником
УСПЕЙТЕ ПРОЙТИ ДИАГНОСТИКУ БЕСПЛАТНО, АКЦИЯ ЗАКОНЧИТСЯ В ПЯТНИЦУ В 17:00
В результате получите:
Навык создания инвестиционного портфеля по риск-профилю
Подберете подходящие инвестиционные инструменты и идеи
Определите доход который можете получать в реальности
ООО "Лемон групп" является партнером компании ООО "Компания Брокеркредитсервис" действующей на основании лицензии №154-04434-100000.
Договор оферта и политика конфиденциальности
Публичная оферта об оказании услуг по проекту «Финансовая Трансформация»
г. Москва
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:
Настоящая оферта (далее - оферта) адресована физическим лицам и является официальным публичным предложением ООО "ЛЕМОН ГРУПП" (общество с ограниченной ответственностью) (далее - Исполнитель) заключить договор по проекту Финансовая Трансформация (составления личного финансового плана) с оплатой по средствам электронных денежных средств, в соответствии с п. 2 ст. 437 ГК РФ.
Договор об осуществлении услуг считается заключенным и приобретает силу с момента совершения физическим лицом действий, предусмотренных офертой и означающих безоговорочное принятие физическим лицом всех условий оферты без каких-либо изъятий или ограничений, на условиях присоединения.
Акцептировав (приняв) настоящую оферту, являющуюся официальным предложением заключения договора, содержащим все существенные условия оказания платных услуг, Заказчик заключает Договор-оферту с Исполнителем на этих условиях.
Акцептом Договора-оферты является запись (регистрация) Заказчика на выбранную Заказчиком программу и оплата им определенных услуг по выбранной Проекте в порядке, размере и в сроки, указанные в информации об этой Проекте на официальном сайте Исполнителя по ссылке: https://fintrans.bz/start .
Договор–оферта (далее по тексту – Договор) не требует скрепления печатями и/или подписания Заказчиком и Исполнителем (далее по тексту – Стороны) и сохраняет при этом юридическую силу.
Акцепт Договора является также подтверждением согласия Заказчика на обработку Исполнителем в соответствии с действующим законодательством РФ предоставленных ему Заказчиком персональных данных.
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОГОВОРЕ
Заказчик – физическое лицо, обратившееся к Исполнителю в соответствии с условиями настоящего Договора.
Исполнитель – юридическое лицо, оказывающее услуги Заказчику по Договору.
1.3. Проект «Финансовая Трансформация» (далее по тексту Проект) – это проект который включает в себя оказание информационные (консультационные) услуг по личным финансам и инвестированию.
Услуги - финансовые услуги в полном объеме (или их отдельные этапы, в соответствии с условиями Договора), по составлению личного финансового плана Заказчика, согласно выбранного Тарифа. Услуги предоставляется Исполнителем онлайн, для чего Заказчику необходимо следовать техническим требованиям, а именно: иметь телефонную связь, интернет, скайп, операционную систему, компьютер, телефон или планшет. Все коммуникации между Сторонами происходят через почту, мессенджеры, скайп или телефонный разговор.
Финансовый инструктор – работник Исполнителя, по сопровождению Заказчика по консультированию в письменном и устном порядке последнего на всех этапах Проекта в рамках тарифного плана.
Тариф – автоматически формируемый документ, определяющий набор Услуг, необходимых Заказчику. Тариф формируется путем определения Заказчиком необходимых услуг на сайте Исполнителя – https://fintrans.bz/start
Акт оказания услуг – соглашение Заказчика и Исполнителя, фиксирующее объем, качество и сроки оказания Услуг по Договору в целом или по одному из его этапов.
Принятие условий Договора – действия Заказчика по принятию условий настоящего Договора, путем оплаты электронными средствами платежа. Принятие условий Договора считается состоявшимся при оплате Заказчиком услуг (выбранного тарифа) электронными средствами платежа.
Дата оплаты – прием денежных средств платежным агентом или поступления денежных средств на счет Исполнителя.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Исполнитель по заданию Заказчика обязуется выполнить Услуги, а Заказчик принимает и оплачивает оказанные Услуги, в соответствии с условиями настоящего Договора.
2.2. Исполнитель оказывает Услуги в соответствии с Договором и Тарифным планом, выбранным Заказчиком.
2.3. Правила оказания услуг по Договору:
2.3.1. Заказчик выбирает тариф, размещенный на Сайте и согласно данному тарифному плану, оплачивает его стоимость.
2.3.2. В соответствии с Проектом, Заказчику необходимо открыть счет у выбранного брокера.
2.3.3. Исполнитель, после оплаты выбранного тарифного плата Заказчиком, обязуется направить Заказчику по предоставленной последним электронной почте, необходимые файлы для работы, после чего Исполнителю в течение 7 (Семи) дней необходимо заполнить отправленные Исполнителем файлы.
2.3.4. После соблюдения Заказчиком условий, предусмотренных п.2.3.1, 2.3.2 Исполнитель приступает к оказанию услуги, а именно созданию «Личного финансового плана» в соответствии с выбранным Заказчиком Тарифом.
2.3.5. Исполнитель обязуется сопровождать Заказчика на каждом этапе Проекта, путем консультирования, количество консультаций зависит от оплаченного Заказчиком тарифа.
2.3.6. Заказчик обязуется выполнять все условия предусмотренной Проектом, а также предоставлять всю необходимую информацию, в том числе заполняя в предусмотренный срок файлы. Исполнитель в свою очередь гарантирует сохранность и конфиденциальность предоставленных Заказчиком данных.
2.3.7. Согласно оплаченному Заказчиком Тарифу, Исполнитель предоставляет услугу в рамках 1 месяца. В случае если Заказчик в указанный срок не предоставил необходимую информацию, не выполнил предусмотренные Проектом задания или каким бы то ни было образом препятствовал исполнению услуги договор аннулируется, при этом оплата возврату не подлежит.
2.3.8. Заказчик обязуется быть на связи с Исполнителем в период с 10.00 до 19.00 рабочего дня. В случае если Заказчик не выходит на контакт с Исполнителем, финансовый инструктор делает попытки связаться с клиентом, но не более 3-х раз в течение 5 (пяти) рабочих дней.
2.3.9. В случае непредставления Исполнителем Заказчику услуги по настоящему Договору в срок, предусмотренный п.2.3.7. по вине Исполнителя, оплаченная Заказчиком сумма подлежит возврату Исполнителем в течение 30 (тридцати) календарных дней, далее по тексту Гарантия возврата оплаты, которую Заказчик имеет право требовать.
2.3.10. Гарантия возврата оплаченных средств на не выполненные Исполнителем услуги распространяется в рамках 3-х недель с момента таковой оплаты, при условии непредставления услуги Исполнителем по пунктам указанным в выбранном Заказчиком согласно Тарифа Проекта.
2.3.11. Начало гарантийного периода наступает в момент заполнения и отправки Заказчиком Исполнителю необходимого файла, а также предоставления всей необходимой информации финансовому инструктору и открытия счета у брокера. В случае невыполнения данных условий гарантия аннулируется. Также необходимым условием для распространения действия гарантии, является условие быть на связи с финансовым инструктором и действовать согласно тарифу Проекта Финансовая Трансформация.
2.3.12. Стороны согласны и принимают то обстоятельство, что Исполнитель действует в качестве консультанта и дает рекомендации, при этом Заказчик самостоятельно принимает решение действовать рекомендациям Исполнителя или нет.
2.3.13. Заказчик предупрежден Исполнителем о всех финансовых и инвестиционных рисках и несет самостоятельно 100% ответственность за свои действия.
2.3.14. Исполнитель не несет ответственности перед Заказчиком, в случае если Заказчик совершает сделки с сторонними компаниями.
2.3.15. Заказчик принимает на себя все риски касательно инвестиций и совершения любых сделок на финансовых рынках.
2.3.16. Исполнитель несет ответственность за исполнение услуг согласно выбранному Заказчиком тарифу, в рамках описанных в нем услуг. Исполнитель предоставляет необходимые материалы и информацию в устном и письменном виде.
2.3.17. Исполнитель не несет ответственность за невозможность или некачественное оказание услуги в связи с отсутствием у Исполнителя необходимого программного обеспечения, технических проблем с Интернетом, с мобильным оператором, а также отсутствия у Заказчика капитала для создания инвестиционного портфеля и.т.п.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Обязанности Заказчика:
3.1.1. Строго соблюдать условия настоящего Договора в соответствии с Правилами оказания услуг по Договору.
3.1.2. Предоставлять Исполнителю запрашиваемые им материалы и информацию;
3.1.3. Оплачивать Услуги Исполнителя в порядке, предусмотренном Договором.
3.1.4. Заказчик вправе:
3.2.1. Требовать надлежащего оказания услуг Исполнителем в соответствии с выбранной Проектом.
3.3. Обязанности Исполнителя:
3.3.1. Строго соблюдать условия настоящего Договора в соответствии с Правилами оказания услуг по Договору.
3.4. Исполнитель вправе:
3.4.1. Отказаться от исполнения Договора при несоблюдении Заказчиком условий настоящего Договора, без возмещения Заказчику каких бы то ни было штрафов и/или убытков.
4. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
4.1. Размер оплаты Услуг указан на официальном сайте Исполнителя по ссылке: https://fintrans.bz/start в соответствии с выбранным Заказчиком Тарифом.
4.3.1. Заказчик оплачивает участие в Проекте электронным способом через платежный сервис "Яндекс.Касса", безналичным платежом или иным согласованным сторонами способом, не противоречащим действующему законодательству РФ.
4.3.2. Оплата услуг возможна в виде оплаты в полном объеме, а также рассрочки.
4.3.3. В случае выбора Заказчиком рассрочки по оплате Проекта, платеж может быть разделен на две части, при этом срок полной оплаты должен составлять не более 1 месяца. Обязанность оказания услуг Исполнителем возникает после оплаты первой части Проекта по выбранному Тарифу. В случае не поступления второй части оплаты за услуги, Исполнитель приостанавливает оказание услуг или пересматривает условия предоставления услуг, о чем сообщает Заказчику по электронной почте.
При рассрочке оплаты, предусмотренная п.2.3.9. гарантия не действует.
4.3.4. После оказания услуг Исполнитель в течение 7 (семи) рабочих дней предоставляет по указанной Заказчиком электронной почте односторонний Акт сдачи-приемки оказанных услуг (далее – Акт). Стороны установили, что Услуги считаются оказанными Исполнителем надлежащим образом и принятыми Заказчиком в указанном в Акте объеме, если в течение 15 (пятнадцати) дней с даты Акта Исполнитель не получил от Заказчика мотивированных письменных возражений. По истечении срока, указанного выше, претензии относительно недостатков услуг, в том числе по количеству (объему), стоимости и качеству не принимаются.
5. УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
5.1. Исполнитель приступает к оказанию Услуг на следующий день после Даты оплаты.
5.2. Оказание Услуг осуществляется поэтапно в соответствии с выбранной Заказчиком Проектом.
5.3. Окончательная приемка Заказчиком оказанных Услуг по Договору осуществляется в соответствии с п.4.3.4. настоящего Договора.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Договор вступает в силу с момента оплаты Исполнителем Договора и действует 1 (Один) месяц.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим Договором и законодательством РФ.
7.2. Стороны освобождаются от ответственности в случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из Сторон не отвечает (форс-мажор). Сторона, которая не может исполнить своего обязательства, должна известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору в течение 10 (десяти) календарных дней с момента возникновения этих обстоятельств. Дальнейшая судьба Договора в таких случаях должна быть определена соглашением Сторон.
8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.
8.2. Стороны пришли к соглашению, что в случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в соответствующем суде судебной системы РФ по месту нахождения Исполнителя (договорная подсудность).
8.3. По вопросам, не урегулированным Договором, подлежат применению законы и иные правовые акты Российской Федерации, в том числе соответствующие правовые акты, принятые субъектами Российской Федерации и органами местного самоуправления.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Стороны не вправе передавать свои права и обязательства по Договору третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны.
9.2. Ссылки на слово или термин в Договоре в единственном числе включают в себя ссылки на это слово или термин во множественном числе. Ссылки на слово или термин во множественном числе включают в себя ссылки на это слово или термин в единственном числе. Данное правило применимо, если из текста Договора не вытекает иное.
9.3. Стороны соглашаются, что за исключением сведений, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации не могут составлять тайну лица (коммерческую тайну), содержание Договора, а также все документы и информация, переданная Сторонами друг другу в связи с Договором, считаются конфиденциальными и относятся к тайне (коммерческой тайне) Сторон, которая не подлежит разглашению без письменного согласия другой Стороны.
9.4. Для целей удобства в Договоре под Сторонами также понимаются их уполномоченные лица, а также их возможные правопреемники.
10. Адрес и реквизиты Исполнителя:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЛЕМОН ГРУПП»
ОГРН 1167746197398
ИНН 7719439209
КПП 771901001
Юридический адрес: 107023, г. Москва, ул. Семёновская М., д.28/14, эт.1, пом.1
р/с 40702810200000015674
к/с 30101810200000000700
БИК 044525700
в АО "Райффайзенбанк"
Политика в отношении обработки персональных данных
1. Общие положения
Настоящая политика обработки персональных данных составлена в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006. №152-ФЗ «О персональных данных» и определяет порядок обработки персональных данных и меры по обеспечению безопасности персональных данных ООО "ЛЕМОН ГРУПП" (далее – Исполнитель).
Исполнитель ставит своей важнейшей целью и условием осуществления своей деятельности соблюдение прав и свобод человека и гражданина при обработке его персональных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну.
Настоящая политика Исполнителя в отношении обработки персональных данных (далее – Политика) применяется ко всей информации, которую Исполнитель может получить о посетителях веб-сайта https://fintrans.bz/start.
2. Основные понятия, используемые в Политике
Автоматизированная обработка персональных данных – обработка персональных данных с помощью средств вычислительной техники;
Блокирование персональных данных – временное прекращение обработки персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения персональных данных);
Веб-сайт – совокупность графических и информационных материалов, а также программ для ЭВМ и баз данных, обеспечивающих их доступность в сети интернет по сетевому адресу https://fintrans.bz/start;
Информационная система персональных данных — совокупность содержащихся в базах данных персональных данных, и обеспечивающих их обработку информационных технологий и технических средств;
Исполнитель – государственный орган, муниципальный орган, юридическое или физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами организующие и (или) осуществляющие обработку персональных данных, а также определяющие цели обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными;
Обезличивание персональных данных — действия, в результате которых невозможно определить без использования дополнительной информации принадлежность персональных данных конкретному Пользователю или иному субъекту персональных данных;
Обработка персональных данных – любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных;
Персональные данные – любая информация, относящаяся прямо или косвенно к определенному или определяемому Пользователю веб-сайта https://fintrans.bz/start;
Предоставление персональных данных – действия, направленные на раскрытие персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц;
Распространение персональных данных – любые действия, направленные на раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц (передача персональных данных) или на ознакомление с персональными данными неограниченного круга лиц, в том числе обнародование персональных данных в средствах массовой информации, размещение в информационно-телекоммуникационных сетях или предоставление доступа к персональным данным каким-либо иным способом;
Трансграничная передача персональных данных – передача персональных данных на территорию иностранного государства органу власти иностранного государства, иностранному физическому или иностранному юридическому лицу;
Уничтожение персональных данных – любые действия, в результате которых персональные данные уничтожаются безвозвратно с невозможностью дальнейшего восстановления содержания персональных данных в информационной системе персональных данных и (или) результате которых уничтожаются материальные носители персональных данных.
3. Исполнитель может обрабатывать следующие персональные данные Пользователя:
Фамилия, имя, отчество;
Электронный адрес;
Номера телефонов;
Также на сайте происходит сбор и обработка обезличенных данных о посетителях (в т.ч. файлов «cookie») с помощью сервисов интернет-статистики (Яндекс Метрика и Гугл Аналитика и других).
Вышеперечисленные данные далее по тексту Политики объединены общим понятием Персональные данные.
4. Цели обработки персональных данных
Цель обработки персональных данных Пользователя — информирование Пользователя посредством отправки электронных писем; заключение, исполнение и прекращение гражданско-правовых договоров; предоставление доступа Пользователю к сервисам, информации и/или материалам, содержащимся на веб-сайте.
Также Исполнитель имеет право направлять Пользователю уведомления о новых продуктах и услугах, специальных предложениях и различных событиях. Пользователь всегда может отказаться от получения информационных сообщений, направив Исполнителю письмо на адрес электронной почты radmila@fintrans.bz с пометкой «Отказ от уведомлениях о новых продуктах и услугах и специальных предложениях».
Обезличенные данные Пользователей, собираемые с помощью сервисов интернет-статистики, служат для сбора информации о действиях Пользователей на сайте, улучшения качества сайта и его содержания.
5. Правовые основания обработки персональных данных
Исполнитель обрабатывает персональные данные Пользователя только в случае их заполнения и/или отправки Пользователем самостоятельно через специальные формы, расположенные на сайте https://fintrans.bz/start. Заполняя соответствующие формы и/или отправляя свои персональные данные Исполнителю, Пользователь выражает свое согласие с данной Политикой.
Исполнитель обрабатывает обезличенные данные о Пользователе в случае, если это разрешено в настройках браузера Пользователя (включено сохранение файлов «cookie» и использование технологии JavaScript).
6. Порядок сбора, хранения, передачи и других видов обработки персональных данных
Безопасность персональных данных, которые обрабатываются Исполнителем, обеспечивается путем реализации правовых, организационных и технических мер, необходимых для выполнения в полном объеме требований действующего законодательства в области защиты персональных данных.
Исполнитель обеспечивает сохранность персональных данных и принимает все возможные меры, исключающие доступ к персональным данным неуполномоченных лиц.
Персональные данные Пользователя никогда, ни при каких условиях не будут переданы третьим лицам, за исключением случаев, связанных с исполнением действующего законодательства.
В случае выявления неточностей в персональных данных, Пользователь может актуализировать их самостоятельно, путем направления Исполнителю уведомление на адрес электронной почты Исполнителя radmila@fintrans.bz с пометкой «Актуализация персональных данных».
Срок обработки персональных данных является неограниченным. Пользователь может в любой момент отозвать свое согласие на обработку персональных данных, направив Исполнителю уведомление посредством электронной почты на электронный адрес Исполнителя radmila@fintrans.bz с пометкой «Отзыв согласия на обработку персональных данных».
7. Трансграничная передача персональных данных
Исполнитель до начала осуществления трансграничной передачи персональных данных обязан убедиться в том, что иностранным государством, на территорию которого предполагается осуществлять передачу персональных данных, обеспечивается надежная защита прав субъектов персональных данных.
Трансграничная передача персональных данных на территории иностранных государств, не отвечающих вышеуказанным требованиям, может осуществляться только в случае наличия согласия в письменной форме субъекта персональных данных на трансграничную передачу его персональных данных и/или исполнения договора, стороной которого является субъект персональных данных.
8. Заключительные положения
Пользователь может получить любые разъяснения по интересующим вопросам, касающимся обработки его персональных данных, обратившись к Исполнителю с помощью электронной почты radmila@fintrans.bz.
В данном документе будут отражены любые изменения политики обработки персональных данных Исполнителем. Политика действует бессрочно до замены ее новой версией.
Актуальная версия Политики в свободном доступе расположена в сети Интернет по адресу radmila@fintrans.bz